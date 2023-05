Eberechi Eze, médio goleador do Crystal Palace, foi chamado pela primeira vez à seleção de Inglaterra, para os dois próximos jogos da fase de qualificação para o Euro2024, frente a Malta e Macedónia. Em sentido contrário, Raheem Sterling ficou fora das escolhas de Gareth Southagate.

O avançado do Crystal Palace, que também tem nacionalidade nigeriana, foi convocado depois de ter protagonizado um grande final de temporada, com seis golos nos últimos oito jogos da Premier League [10 no total da temporada].

Sterling, por seu lado, ficou de fora depois de, segundo adianta a BBC, de uma conversa com o selecionador Gareth Southgate.

De volta às opções estão Trent Alexander-Arnold, Tyrone Mings e Lewis Dunk que tinham falhado as últimas convocatórias.

A Inglaterra joga primeiro em Malta, a 16 de junho, antes de receber a Macedónia em OLd Trafford, três dias depois.

A Inglaterra lidera o Grupo C da fase de qualificação, depois de ter vencido a Itália e a Ucrânia no arranque da corrida à fase final.

Lista de convocados

Guarda-redes: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) e Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle) e Kyle Walker (Manchester City).

Médios: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eberechi Eze (Crystal Palace), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), James Maddison (Leicester), Kalvin Phillips (Manchester City) e Declan Rice (West Ham).

Avançados: Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Callum Wilson (Newcastle).