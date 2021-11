Acusado de seis crimes de violação e um de agressão sexual, Benjamin Mendy tem sido notícia recorrente, principalmente em França, de onde é natural, e em Inglaterra, onde joga, ao serviço do Manchester City.

O lateral dos citizens tem um nome algo comum no mundo do futebol, e foram vários os órgãos que o confundiram com Edouard Mendy, guarda-redes do Chelsea, e Ferland Mendy, lateral-esquerdo do Real Madrid.

Ora, nas redes sociais, o guardião dos blues não escondeu a indignação com a situação.

«Triste por ver que em 2021, tanto em França como em Inglaterra, para alguns, pessoas negras não têm nem nomes nem caras distintas. Estes ‘erros’ nas fotografias parecem anedóticos, mas na verdade são precisamente o oposto, muito simbólicos. Não é assim tão complicado diferenciar duas caras, especialmente quando a camisola do clube é uma ajuda preciosa», escreveu.

De resto, Ferland Mendy divulgou a mensagem de Edouard, também num claro sinal de insatisfação.