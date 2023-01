Após o empate com o Nottingham Forest para a Liga inglesa, o treinador do Chelsea foi questionado sobre o mercado de janeiro.

Neste domingo surgiram notícias que dão conta de que os Blues já asseguraram a contratação do defesa Benoit Badiashile ao Mónaco, mas as movimentações de mercado do clube londrino poderão não ficar por aqui, já que têm-se adensado as notícias sobre a possível contratação de Enzo Fernández ao Benfica.

«Até que alguém me diga que alguém está contratado, é injusto da minha parte comentar. Não vou fazer atualizações, peço desculpa», limitou-se a dizer em declarações à Sky Sports.