O Liverpool somou esta noite a terceira vitória consecutiva na Premier League, ao vencer o West Ham, em Londres, por 2-1.

Numa partida a contar para 33.ª jornada do campeonato inglês, Diogo Jota foi titular nos reds, ele que viu a formação da casa adiantar-se no marcador logo aos 12 minutos, através de um grande golo de Lucas Paquetá.

Mas a reação da formação de Jurgen Klopp não se fez esperar: Coady Gakpo empatou aos 18m com um remate bem colocado de meia-distância.

De bola parada, o Liverpool deu a volta ao texto, já na segunda parte. Foi aos 67 minutos, com um grande cabeceamento de Joel Matip.

Com este resultado, os reds igualam o Tottenham no sexto lugar, com 53 pontos, e estão a seis, à condição, dos lugares de Champions. O West Ham é 14.º.

De mal a pior vai o Chelsea, de João Félix.

O avançado português, emprestado pelo Atlético de Madrid, voltou a ficar no banco e viu o Brentford adiantar-se em Stamford Bridge aos 37 minutos, fruto de um autogolo de Azpilicueta.

Na etapa complementar, a 12 minutos dos 90, Mbeumo fez o 2-0 final para o conjunto forasteiro. Félix entrou um minuto depois, mas já não foi a tempo de alterar o rumo dos acontecimentos.

O Chelsea é agora 11.º classificado, com 39 pontos. O Brentford está em nono, com 47.

Em Nottingham, diga-se, o Forest venceu na receção ao Brighton, por 3-1.