Em Londres, houve loucura.

O Tottenham recebeu e venceu o Leeds por 4-3, num jogo louco de parada e resposta constante e a contar para a 16.ª jornada da Premier League.

Summerville, aos dez minutos, deu vantagem à formação forasteira e deu início à montanha-russa. Kane empatou aos 25 minutos, mas Rodrigo, ex-Benfica, voltou a dar vantagem ao Leeds em cima do intervalo.

Ben Davies, aos 51 minutos, fez o 2-2, mas Rodrigo, à entrada para o último quarto de hora, fez o 3-2 para o Leeds. Problemas para Conte.

Só que em dois minutos, Rodrigo Bentancur livrou o técnico italiano de outros trabalhos: o médio uruguaio fez o 3-3 aos 81 minutos e o 4-3 aos 83.

Pouco depois, Tyler Adams foi expulso e praticamente acabou com as esperanças do Leeds em voltar a recuperar da desvantagem.

Para os spurs, não havia melhor maneira de fechar este período pré-Mundial.

Vitória para o Leicester, preocupação para Maddison

Ainda em Londres, o Leicester alcançou uma importante vitória no terreno do West Ham, por 2-0.

James Maddison, grande novidade da convocatória da Inglaterra para o Mundial, abriu o marcador aos oito minutos, mas saiu lesionado aos 25: preocupação para Southgate.

Aos 78 minutos, já depois de um penálti falhado por Tielemans, Barnes fez o 2-1 final.

No Sul de Inglaterra, o Bournemouth venceu de forma tranquila o Everton – sem Rúben Vinagre – por 3-0 (golos de Tavernier, Moore e Anthony), ao passo que o Nottingham triunfou na receção ao Crystal Palace por 1-0 – golo de Gibbs-White.