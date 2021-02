O Manchester United prolongou o vínculo de Mason Greenwood até junho de 2025, ficando ainda com um ano de opção. O avançado de 19 anos, no clube de Old Trafford desde os sete, diz que está «a viver um sonho».

«Obviamente que estou muito satisfeito. Já cá estou desde os sete anos e a possibilidade de assinar mais um contrato é um sonho tornado realidade. Sempre quis estar aqui. Mesmo quando ainda era criança já queria jogar na equipa principal, conquistar troféus e dar o meu melhor», comentou o jovem jogador nas plataformas do clube.

Greenwood estreou-se na equipa principal em 2019, com 17 anos, e tornou-se no jogador mais jovem de sempre a bisar num jogo das competições europeias, ao marcar dois golos na vitória sobre os holandeses do AZ Alkmaar (4-0).