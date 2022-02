Depois das imagens chocantes a agredir dois gatos em casa, o efeito dominó prossegue na vida de Kurt Zouma.

O internacional francês do West Ham foi alvo de uma pesada multa por parte do clube, viu serem-lhe retirados os animais de estimação e agora perdeu o patrocínio da marca de chuteiras, que foi perentória na decisão tomada pouco depois de ter anunciado uma investigação interna ao incidente. «Concluímos a nossa investigação e confirmamos que o atleta Kurt Zouma já não está contratualmente ligado à Adidas», pode ler-se.

O West Ham também está a sofrer os danos colaterais deste escândalo. O parceiro de saúde e bem-estar do clube anunciou a suspensão imediata do patrocínio em vigor e um outro patrocinador disse estar «avaliar as relações com o clube».

Até esta quarta-feira à tarde, mais de 150 mil pessoas já tinha assinado uma petição online na qual é exigido que Kurt Zouma responda perante a Justiça.