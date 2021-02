Contratado em 2014, Luke Shaw tem ganho nos últimos anos o seu espaço no plantel do Manchester United, depois de algumas épocas em que não conseguiu ser uma aposta regular nos red devils.

Com José Mourinho, por exemplo, o lateral nunca se conseguiu afirmar e chegou a ouvir publicamente algumas críticas por parte do agora treinador do Tottenham.

Esta terça-feira, após a vitória do emblema de Manchester frente ao West Ham, Shaw abordou essa situação e reconheceu que foram tempos difíceis.

«Foi difícil porque não consegui falar e defender-me. Muitas pessoas do clube apoiavam-me, eu sabia que tinha esse apoio, mas só precisava de manter a cabeça baixa e ficar quieta. As pessoas diziam coisas negativas sobre mim, mas agora olho para isso como uma aprendizagem e algo que me ajudou a melhorar fora do campo, não apenas lá dentro», disse, à BBC.

«Foram tempos difíceis, quando eu não jogava e nem sequer estava envolvido com a equipa. Mas sempre acreditei em mim. Algumas pessoas talvez pensassem que podia ir-me embora, mas sempre acreditei que seria capaz de lutar para voltar à equipa e mostrar as minhas qualidade, que é o que estou a começar a fazer agora», afirmou ainda.