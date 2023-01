O Manchester United confirmou esta sexta-feira a contratação do guarda-redes Jack Butland que chega por empréstimo do Crystal Palace até ao final da presente temporada, ficando o clube de Old Traffford encarregue de pagar o salário integral do jogador.

O clube garante, assim, concorrência para Daavid De Gea na baliza, depois da saída de Martin Dubravka para o Newcastle.

O internacional inglês, de 29 anos, ainda não jogou esta temporada. «Este é um clube incrível e estou orgulhoso por representá-lo. Mal posso esperar para trabalhar com um grupo de guarda-redes incrível. Vou apoiar a equipa diariamente para criar o melhor ambiente de treino e jogo possível», destacou o jogador às plataformas do clube.