Após a vitória do Manchester United sobre o Notthingham Forest (3-0), o dinamarquês Christian Eriksen admitiu sentir tristeza por já não partilhar o balneário com Cristiano Ronaldo, mas garantiu que a equipa deixou para trás o capítulo que envolvia o internacional português.

«Antes de tudo, estamos tristes por Ronaldo não ter feito parte disto. O seu legado e o seu nome em qualquer clube são especiais. Para mim, ter a sorte de ter jogado com ele na minha carreira foi muito bom», disse aos jornalistas, citado pelo Manchester Evening News.

«O futebol continua. No jogo seguinte, as pessoas esquecem-se como as coisas eram antes e agora o nosso foco é que ele já não está cá», completou.