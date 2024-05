A Premier League rejeitou o recurso do Nottingham Forest e por isso a equipa de Nuno Espírito Santo vai continuar com um castigo de quatro pontos.

O Forest, recorde-se, foi punido em março com a tal dedução de quatro pontos por ter violado as regras de fair-play financeiro do campeonato inglês. Recorreu da decisão, sem sucesso.

Significa isto que o conjunto orientado por Nuno Espírito Santo, e que conta com Nuno Tavares e Rodrigo Ribeiro, segue no 17.º lugar da tabela classificativa, com três de vantagem sobre o Luton, o primeiro clube em zona de descida.

Faltam duas jornadas para o fim da Premier League, nas quais o Forest recebe o Chelsea e joga em casa do Burnley.