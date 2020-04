A Inglaterra, tal como Portugal, também está a apostar na telescola para compensar o encerramento dos recintos escolares, face à pandemia da covid-19. Neste contexto, a BBC está a convidar figuras públicas do desporto, da música e da televisão para tornarem as aulas virtuais mais atrativas para os jovens estudantes. Sergio Aguero, avançado argentino do Manchester City, aderiu à iniciativa e vai dar aulas de espanhol no canal britânico.

«São tempos difíceis para as crianças nesta altura e também para os pais que procuram manter o foco na educação deles mesmo fechados em casa. A BBC está a fazer um trabalho brilhante para ajudar e para mim é uma honra poder fazer parte deste projeto», destacou o avançado argentino.

Estes conteúdos didáticos vão ser transmitidos no canal da BBC destinados à telescola, mas também vão estar disponíveis online a partir desta segunda-feira, dia em que, normalmente, as crianças regressariam à escola depois das férias da Páscoa.