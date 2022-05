O Everton conquistou este domingo uma importante, na receção ao Chelsea (1-0), em jogo da 35.ª jornada da Premier League.

Em Goodison Park, Richarlison fez o único golos dos toffees logo no primeiro minuto da segunda parte, após um ligeiro toque Demarai Gray, e num lance em que Azplicueta ficou muito mal na fotografia.

No reencontro de Frank Lampard com os blues, André Gomes não foi opção na equipa de Liverpool, devido a lesão.

O Everton continua em zona de despromoção, mas tem um jogo a menos do que Burnley e Leeds. Se vencer esse encontro em atraso, fica acima da linha de água. O Chelsea, por sua vez, continua no terceiro lugar, mas tem Tottenham e Arsenal cada vez mais perto.

Por falar em Tottenham, os spurs assumiram à condição o quarto lugar com um triunfo em casa frente ao Leicester, por 3-1.

Como quase sempre, Harry Kane e Heung-Min Son estiveram em destaque. No primeiro golo, logo aos 22 minutos, o coreano assistiu o avançado inglês.

Depois, na segunda parte, foi o próprio Son a bisar, após passes de Dejan Kulusevski.

O máximo que os foxes – que não contaram com Ricardo Pereira – conseguiram fazer foi reduzir já nos descontos, por intermédio de Iheanacho.

O Tottenham está assim no quarto lugar, com mais um ponto do que o Arsenal, mas mais um jogo. Já o Leicester é 11.º classificado, com 42 pontos.