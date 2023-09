A polícia está a investigar um alegado ataque a Roy Keane no Emirates Stadium, durante a vitória do Arsenal frente ao Manchester United, por 2-1.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o antigo médio do United e Micah Richards numa pequena altercação com um homem. Segundo a Sky Sports, Richards interveio para neutralizar a situação. Os dois, diga-se, estavam a trabalhar para o canal de desporto como comentadores.

«Sabemos que a polícia está a investigar uma alegada agressão cometida por um adepto imediatamente antes do momento do vídeo que circula nas redes sociais. Nesse vídeo, Micah Richards estava a agir para neutralizar a situação», afirmou um porta-voz da Sky Sports, citado pela BBC.

A polícia também reagiu em comunicado: «A polícia está a investigar um ataque que supostamente ocorreu no Emirates Stadium durante uma partida entre o Arsenal e o Manchester United, no domingo. Não houve detenções e as investigações estão em andamento.»