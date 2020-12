O Chelsea ascendeu, à condição, ao primeiro lugar da Premier League, ao vencer em casa o Leeds de Marcelo Bielsa por 3-1 na 11.ª jornada.

Patrick Bamford, melhor marcador do Leeds, ainda inaugurou o marcador para os visitantes logo aos 4 minutos após Edouard Mendy falhar uma saída da baliza.

Depois dos quatro golos apontados na Liga Europa em Espanha diante do Sevilha, Olivier Giroud mostrou que a mira continua afinada e empatou para a equipa de Frank Lampard ao minuto 27 com uma boa finalização ao primeiro poste.

A reviravolta chegou à passagem da hora de jogo pela cabeça de Kurt Zouma e Pulisic fez o 3-1 final já em tempo de compensação numa jogada de contra-ataque quando os visitantes procuravam o golo do empate.

Neste domingo, o Tottenham de José Mourinho, que soma 21 pontos (menos um do que o Chelsea), pode recuperar a liderança da Premier League: tem dérbi londrino em casa com o Arsenal. O Liverpool, que tem os mesmos pontos do Tottenham, recebe a «armada» portuguesa do Wolverhampton.