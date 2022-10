Depois do triunfo no fim de semana sobre o Nottingham Forest, que pôs termo a uma sequência de quase um mês e meio sem qualquer vitória, o Wolverhampton voltou a perder na Premier League.

Com sete portugueses em campo, cinco de início, os lobos perderam fora por 2-1 com o Crystal Palace.

Adama Traoré ainda deu vantagem à equipa visitante aos 31 minutos e Rúben Neves, já na compensação da primeira parte, viu o poste legar-lhe o segundo.

O resultado viria a alterar-se no regresso das equipas dos balneários, concretamente no fecho do primeiro minuto da segunda parte, quando Eberechi Eze fez o 1-1.

Aos 70 minutos, quanto os Wolves tinham seis portugueses no rectângulo do Selhurst Park (Guedes e Moutinho foram a jogo e Matheus Nunes já tinha saído), Zaha virou o jogo para o Palace, que soma agora 13 pontos (mais quatro do que o Wolverhampton) na Premier League.

No outro jogo do dia, o Brighton & Hove Albion de Roberto de Zerbi (7.º) foi travado em casa pelo até agora último classificado Nottingham Forest, que com o ponto somado (0-0) passa a «lanterna vermelha» ao Leicester.