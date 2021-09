Bruno Fernandes não escondeu a «desilusão» pela eliminação precoce do Manchester United da Taça da Liga inglesa, na passada quarta-feira, em casa, diante do West Ham (0-1). O internacional português recorreu às redes sociais para dar conta da sua «frustração» e apelar à reflexão do grupo.

«É uma grande frustração e desilusão sair de uma das competições numa fase tão madrugadora…», começou por escrever o médio, na conta pessoal do Twitter, sobre um jogo em que Dalot foi titular, mas Cristiano Ronaldo nem foi utilizado.

Mesmo Bruno Fernandes só foi chamado à contenda aos 73 minutos, já com os hammers em vantagem. «É altura de refletir, de melhorar e lutar ainda mais pelas restantes competições», acrescentou ainda o internacional português.

Really frustrating and disappointing to be out of one of the competitions at such an early stage...



Time to reflect , to improve and to fight hard for the other competitions. #mufc pic.twitter.com/HiirH0AJO2