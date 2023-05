O Brighton & Hove Albion confirmou nesta quarta-feira uma época histórica.

A equipa treinada pelo italiano Roberto De Zerbi empatou em casa com o Manchester City, que há dias celebrou a conquista da Premier League, e esse ponto vale aos seagulls o apuramento inédito para as competições europeias. Concretamente, a Liga Europa.

Num jogo em que Bernardo Silva foi o único português na ficha de jogo, o resultado foi construído na primeira parte.

Aos 25m, Haaland surgiu isolado perante o guarda-redes adversário… e assistiu Phil Foden para o 1-0.

Seis minutos depois, porém, chegou o grande momento da noite. Julio Enciso – o «filho» de Tacuara Cardozo – viu caminho aberto para a baliza do Manchester City e rematou uma bomba ao ângulo, num grande golo.

(O «pai», antigo avançado do Benfica ficaria orgulhoso, não?)

Na segunda parte Haaland ainda marcou, mas o lance foi anulado, terminando o jogo com um empate e o hino da Liga Europa a ecoar no estádio do Brighton.