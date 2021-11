As críticas ao futebol e aos resultados do Manchester United não cessam. Até Paul Scholes, normalmente um dos mais contidos, foi duro no rescaldo da clara derrota dos red devils no dérbi contra o City.



Scholes arrasa a falta de convicções de Ole Solskjaer, seu antigo colega de equipa, e indica o caminho a seguir.



«As convicções têm de partir do treinador e ele não sabe que tipo de futebol quer jogar», afirmou no programa oficial da Premier League. «O Ole está no United há três anos e continuamos sem saber o que ele realmente pretende para a equipa.»



Scholes deu, depois, algumas pistas sobre o que deve fazer o norueguês.



«O Guardiola compra jogadores a pensar no seu sistema. Ele contratou o Jack Grealish este ano a pensar no seu sistema e o Mahrez na época passada a pensar no seu sistema. O Klopp levou o Diogo Jota para o Liverpool a pensar no sistema da equipa. No United não é assim: os jogadores chegam e atiramo-los para dentro do campo, para preencherem posições.»



A conclusão é dura. «Três anos volvidos, as provas são exibidas dentro do campo. Neste jogo e no jogo contra o Liverpool ficámos muito longe do adversário. Sinto que temos um bom grupo de atletas, mas o Ole tem de convencer todos que é o homem certo para os integrar num bom sistema de jogo.»