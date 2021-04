O Manchester United teve de esperar até ao minuto 83 para se colocar na frente do marcador frente a um competente Brighton. Bruno Fernandes não marcou, mas ofereceu o 1-1 a Marcus Rashford e iniciou o 2-1 de Greenwood. Vitória difícil e importante para o United agarrar o segundo lugar na Premier League.



O Brighton ocupa um dececionante 16º lugar e mostrou em Old Trafford ter futebol para mais. Entrou mal, mas marcou por Danny Welbeck - um regresso à casa do clube em que jogou de 2001 a 2014 - aos 13 minutos e daí até ao intervalo mandou no jogo.

O United estava mal, Bruno não aparecia e Edinson Cavani fazia uma exibição tristíssima na frente. Depois do intervalo, os red devils melhoraram. Mais ligados, mais pressionantes, obrigaram o Brighton a cometer mais erros e chegaram ao 1-1 num desses lances.

Minuto 62, Bruno a conduzir a bola e a abrir na esquerda para a finalização de Marcus Rashford. Muita classe.

No forcing final, Robert Sánchez foi parando o que era possível, até ao minuto 83. Bruno Fernandes recebeu na área e cruzou para o remate (mau) de Paul Pogba. Greenwood estava pelo caminho e desvio de cabeça para o 2-1 final.



Como o Leicester e o Chelsea perderam, o United está mais sólido no segundo lugar da liga inglesa.