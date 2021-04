O Fulham perdeu com reviravolta em casa do Aston Villa, por 3-1, num jogo da 30.ª ronda da Premier League.



Ivan Cavaleiro entrou ao intervalo na equipa londrina e viu Mitrovic desbloquear o marcador aos 61 minutos. Dean Smith não gostava do que estava a ver e decidiu lançar Trezeguet em campo. O egípcio acabou por ser o herói dos «villans» ao marcar dois golos em três minutos.



O internacional inglês Ollie Watkins fixou o resultado final aos 87 minutos e confirmou o triunfo do Aston Villa que ultrapassou o Arsenal e subiu ao nono posto. Por sua vez, o Fulham segue em zona de despromoção.