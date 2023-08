Decidido a dar o salto para o Manchester City, Matheus Nunes está a forçar a saída do Wolverhampton e deixou de treinar com o grupo, motivo pelo qual ficou de fora do últimos jogo da equipa, diante do Blackpool (5-0) para a Taça da Liga ingles.

Após o jogo, o treinador do Wolverhampton comentou a decisão do ex-jogador do Sporting. «Neste momento, ele não está com o grupo, foi uma escolha dele. Depois da proposta do Manchester City, ele decidiu que o melhor para ele era não estar com o grupo», afirmou Gary O'Neil.

Ponto de situação das negociações: «Pelo que sei, não houve uma melhoria da oferta. O Matheus Nunes ainda é nosso jogador, temos um contrato que nos liga a ele por muito tempo e neste momento espero que ele esteja cá no dia 2 de setembro. Os próximos dias vão ser decisivos, claro, e eu e o Matheus vamos conversar em privado e de certeza que a situação será resolvida.»

Confesso admirador de Matheus Nunes desde os tempos em que se destacava no Sporting, Pep Guardiola quer contratá-lo ao Wolverhampton nesta reta final do mercado, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.