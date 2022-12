Na reta final do jogo com a França, Harry Kane desperdiçou um penálti que acabou por ser decisivo para a eliminação de Inglaterra do Mundial 2022.

Já neste domingo, na ressaca do adeus inglês à prova, Harry Kane partilhou nas redes sociais o que lhe vai na alma e assumiu responsabilidades.

«Absolutamente destruído. Demos tudo e tudo acaba por resumir-se a um pequeno detalhe pelo qual assumo a responsabilidade. Não há como esconder isso, dói e vai levar algum tempo a superar, mas faz parte do desporto», disse o avançado.

Absolutely gutted. We’ve given it everything and it’s come down to a small detail which I take responsibility for. There’s no hiding from it, it hurts and it’ll take some time to get over it but that’s part of sport. pic.twitter.com/lw5Esl4fnA