Trevor Cherry, antigo internacional inglês, faleceu esta quarta-feira com 72 anos, informou o Leeds United, clube no qual o ex-defesa se destacou.

Segundo a nota do emblema do Championship, Cherry morreu «de forma repentina e inesperada».

«O Leeds United está chocado e profundamente triste com a notícia de que o lendário jogador do clube Trevor Cherry faleceu de forma repentina e inesperada, aos 72 anos», pode ler-se no comunicado.

Trevor Cherry jogou mais de 500 partidas pelo Leeds e foi internacional pela seleção inglesa 27 vezes.