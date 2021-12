O Everton venceu esta segunda-feira o Arsenal, por 2-1, no jogo que fechou a jornada 15 da Premier League inglesa.

Em Goodison Park, a noite começou mal para Richarlison, a figura da partida. O avançado brasileiro fez três golos, mas só um contou.

Mas vamos por partes.

A um minuto do intervalo, Richarlison surgiu solto na área e cabeceou sem hipóteses para a baliza de Ramsdale. O número 7 dos toffees foi festejar com os adeptos, mas após alguns instantes, o VAR deu indicação ao árbitro de que o golo teria de ser anulado por fora de jogo.

Logo a seguir, Odegaard surgiu na área contrária com espaço e, após o cruzamento de Tierney, rematou de primeira para o fundo das redes, dando vantagem aos gunners nos descontos da primeira parte.

No início do segundo tempo, ainda antes da hora de jogo, Richarlison voltou a faturar, com uma finalização na cara de Ramsdale. Voltou a ir festejar com os adeptos, mas o VAR voltou a anular o lance por fora de jogo.

A 25 minutos do fim, André Gomes foi lançado no Everton, Nuno Tavares entrou no lado do Arsenal, e os dois portugueses estiveram em destaque no 1-1 do Everton.

O Everton recuperou a bola após um mau passe de Tavares, André Gomes deu em Gray e o inglês rematou à barra. Na recarga, Richarlison – sempre ele – fez o empate, desta vez em jogo.

Gray afinou a mira nesse lance, aos 79 minutos, e assinou a reviravolta aos 90+2 minutos, com um lance parecido, com a diferença de a bola ter batido com estrondo no poste e ter entrado. Golaço, após mais um passe de André Gomes.

Mais de dois meses depois, o Everton regressa aos triunfos na Premier League e sobe ao 12.º lugar da classificação. O Arsenal segue agora em sétimo, com 23 pontos.