Um jovem adepto do Bournemouth foi banido dos estádios de futebol por três anos, depois de ser acusado de ter entoado cânticos racistas durante um jogo com o Tottenham, em novembro do ano passado.

O adolescente de 17 anos foi advertido com uma multa de 55 dólares, a que foi acrescida uma sobretaxa de 21 dólares.

O Bournemouth já reagiu, repudiando o ato do adepto e aplicando-lhe uma banição perpétua do clube.

«O Bournemouth aceita a decisão do tribunal em impor uma ordem de restrição dos estádios de futebol a um adepto presente no setor visitante, onde houve um incidente no nosso jogo em casa do Tottenham Hotspur, em novembro do ano passado. Além da punição do tribunal, este membro do público – que recusamos reconhecer como adepto – será, também, banido do Bournemouth para sempre», escreveram os Cherries, em comunicado, acrescentando: «A discriminação não tem lugar em nenhum setor da sociedade e estas ações não têm lugar no nosso clube ou na nossa massa associativa. O Bournemouth trabalha incansavelmente para criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos e estamos enojados e furiosos por esta pessoa ter agido desta forma.»