O novo equipamento da seleção inglesa ainda não foi oficialmente estreado, mas já está envolto numa polémica na qual até o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, teve de intervir.

A controvérsia está relacionada com o facto de a camisola principal ter, na parte de trás do colarinho, a Saint George's Cross com várias cores, em vez do habitual vermelho, como acontece na bandeira tradicional.

Ora, isso gerou alguma polémica e, esta sexta-feira, Sunak mostrou-se contra estas «brincadeiras» com as bandeiras nacionais.

«Obviamente, prefiro o original. A minha visão geral é que, no que toca às nossas bandeiras nacionais, não deveriam brincar com elas, porque são uma questão de orgulho, de identidade, de quem somos, e são perfeitas como são», afirmou, citado pela Sky.