Teve início na quarta-feira o julgamento de um adepto que alegadamente agrediu Roy Keane com uma cabeçada durante a vitória do Arsenal na receção ao Manchester United, em setembro de 2023.

Em tribunal, o antigo jogador do United, que estava no Emirates como comentador da Sky Sports, confessou que ficou «em choque» com o sucedido. Um dia depois, esta quinta-feira, o Mirror divulgou imagens de uma fase posterior à alegada cabeçada, em que Keane confrontou o agressor.

«Havia muito barulho, como seria de esperar num jogo de futebol. Eu estava a andar e, antes que me apercebesse, fui atingido. Senti o contacto e cambaleei por algumas portas. Não estava à espera. A única coisa que posso dizer é que fiquei em choque. Não esperava que aquilo acontecesse, principalmente no meu local de trabalho», disse, citado pelo The Guardian.

«Eu só dizia “chamem a polícia”. Durante 15 ou 20 segundos, o Micah Richards segurou-se contra uma parede para o impedir de fugir», acrescentou.

Scott Law, o alegado agressor, declarou-se inocente e afirmou, às autoridades, que Keane o «abordou de forma agressiva» e que isso o fez jogar a cabeça para trás em legítima defesa.

No entanto, Simon Jones, o promotor do caso, disse que a atitude do adepto do Arsenal não pode considerar-se como legítima defesa: «A legítima defesa não tem lugar neste caso e simplesmente não há justificação para a violência do réu. Ele foi claramente o agressor e as suas alegações de legítima defesa carecem de credibilidade.»

O julgamento, refira-se, deve continuar esta sexta-feira.