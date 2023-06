O futebolista francês Karim Benzema é reforço do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O clube, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, anunciou a aquisição do atacante na tarde desta terça-feira.

Num vídeo publicado através das redes sociais, o Al-Ittihad informa que Benzema chega ao clube com um contrato até 2026.

«Estou ansioso por ver-vos em Jidá», referiu o antigo avançado do Real Madrid.

O francês de 35 anos, que brilhou e fez história no Real Madrid durante 14 temporadas, de 2009 a 2023, parte para o seu terceiro clube na carreira como sénior, depois de ter representado o Lyon, de 2004/2005 a 2008/2009.

Benzema vai, assim, reencontrar o português Cristiano Ronaldo, com quem partilhou balneário no Real Madrid. Porém, agora como adversário do luso, que representa o Al Nassr.