Lens e Metz assumiram este domingo a candidatura às competições europeias com vitórias sobre o Dijon (2-1) e o Nice (2-1), respetivamente, numa ronda em que o Bordéus voltou a desiludir com mais uma derrota na deslocação a Nîmes (0-2).

O Lens é, para já, um dos vencedores da 26.ª jornada, ao destacar-se no quinto lugar, com 40 pontos, depois de bater o último classificado Dijon por 2-1. A equipa da casa chegou ao intervalo já em vantagem, graças a um golo de Seko Fofana (39m). Os visitantes ainda chegaram ao empate, por Ngonda Muzinga (61m), mas o Lens recuperou a vantagem três minutos depois, por Simon Banza (64m).

Uma vantagem que o Lens geriu diante de um adversário que ficou reduzido a dez, nos últimos quinze minutos, por expulsão de Aboubakar Kamara com vermelho direto. A equipa do Félix-Bollaert destaca-se, assim, no quinto lugar, com mais dois pontos do que Metz, Marselha, Rennes e Montpellier, todos com 38 pontos.

Uma jornada que também foi favorável ao Metz que, com uma vitória em Nice (2-1), tirou máximo proveito dos deslizes do Marselha e do Rennes para voltar a aproximar-se dos lugares que dão acesso às competições europeias. Na Côte d’Azur, os visitantes entraram fortes e chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Kouyate (15m) e Lamine Gueye (38m), enquanto a equipa da casa só conseguiu reduzir a diferença, na segunda parte, por Amine Gouri (61m), na conversão de uma grande penalidade.

O Montpellier também está de volta a este grupo de pretendentes à Europa depois de vencer o Rennes, também por 2-1. Stephy Mavididi bisou para a equipa a casa, com golos aos 17 e 27, enquanto Savanier reduziu a diferença, na conversão de uma grande penalidade, aos 50.

Menos sorridente está o Bordéus que consentiu a quinta derrota em seis jornadas na visita a Nimes (0-2). Birger Melin (14m) e Renaud Ripart (71m) marcaram os golos dos visitantes, num jogo em que os girondinos voltaram a terminar reduzidos a dez, depois da expulsão de Loris Benito (69m).

A fim de 26 rondas, o Bordéus ocupa um modesto 11.º lugar da liga francesa, com mais derrotas do que vitórias.