Além do prémio de avançado do ano, a France Football elegeu também, pela primeira vez, a equipa do ano: o Chelsea.



Os blues sagraram-se campeões europeus de clubes, no Dragão, e conquistaram a Supertaça Europeia. Além disso, a equipa feminina dos londrinos chegou à final da Liga dos Campeões, perdida para o Barcelona.



2021 foi um ano em cheio para o Chelsea.