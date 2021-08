O Atlético de Madrid anunciou um acordo com o Granada para a cedência por empréstimo do defesa Santiago Arias. O jogador de 29 representará o emblema do sul de Espanha durante a época 2021/22.

Este será o sexto clube da carreira de Arias, depois do La Equidad, Sporting, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.