O futebolista uruguaio Luis Suárez tem um edema na parte de trás do joelho esquerdo, confirmou o Atlético de Madrid, ao início da tarde desta segunda-feira.

O avançado saiu lesionado do jogo com o Villarreal, no domingo, para a liga espanhola (empate 2-2), tendo sido substituído ao minuto 70 de jogo, já após ter marcado o primeiro golo da equipa comandada por Diego Simeone.

Em nota oficial, o Atlético detalha que «os serviços médicos do clube informaram a Federação Uruguaia e o jogador está impedido de participar nos jogos de qualificação para o Mundial 2022».

Suárez é, tal como o defesa do Sporting, Sebastian Coates, baixa confirmada para os compromissos da próxima semana no Uruguai.

O problema físico de Suárez fica, de resto, à atenção do FC Porto, adversário dos espanhóis na primeira jornada da Liga dos Campeões, a 15 de setembro. Ainda assim, a expectativa do Atlético é poder ter o jogador para o embate ante o Espanhol, três dias antes (12 de setembro). «Luis Suárez fará tratamento médico e fisioterapia, além de treino alternativo, durante toda a semana. Fica pendente de evolução para o jogo frente ao Espanhol», conclui o clube, em comunicado.