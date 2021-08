A federação uruguaia anunciou na noite de domingo a indisponibilidade de Sebastián Coates para os três jogos no mês de setembro.



De acordo com o comunicado emitido, Coates está a debelar uma inflamação no joelho direito e está dispensado de se apresentar no Uruguai. Luis Suárez, avançado do Atlétido de Madrid, também fica de fora devido a um problema no joelho esquerdo.



No sábado à noite, Coates jogou os 90 minutos no empate do Sporting em Famalicão. O próximo jogo dos leões é contra o FC Porto, em Alvalade e a contar para a quinta jornada da Liga.