Os futebolistas do Sporting, Sebastán Coates e Manuel Ugarte, integram uma lista de 26 jogadores pré-convocados para o Uruguai pelo selecionador Óscar Tabárez, com vista aos três próximos jogos de apuramento para o Mundial 2022.

De acordo com a lista divulgada esta sexta-feira pela federação uruguaia (AUF), aos 26 eleitos, todos jogadores em clubes fora do Uruguai, podem juntar-se jogadores que joguem no Uruguai e que formarão, aí sim, a convocatória definitiva.

A concentração da seleção é a 30 de agosto, seguida dos jogos ante o Peru, em Lima, a 2 de setembro e as receções a Bolívia e Equador, respetivamente a 5 e 9 de setembro.

Coates tem 41 internacionalizações e um golo pelo Uruguai, ao passo que Ugarte ainda não conta com qualquer internacionalização na seleção principal, podendo aqui ter nova oportunidade.

O Uruguai ocupa o quarto lugar, o último de qualificação direta na zona sul-americana, com oito pontos.