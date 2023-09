Danny Macklin, diretor do AFC Wimbledon, demitiu-se depois de ter sido gravado a insultar e a tecer ameaças a uma funcionária do clube em conversa com outros colegas.



Segundo o Times, o gravador foi colocado no gabinete do dirigente do emblema da League Two pelo chefe de segurança, um antigo veterano do exército inglês, Matthew Wells. De acordo com o mesmo jornal, Macklin disse o seguinte: «Nunca quis matar ninguém, mas gostava de a matar. P*** de merda. Cabra de m****, gostava de a atirar pela janela. Quero matá-la. Odeio-a. Escumalha de m****.»



O Wimbledon FC reagiu em comunicado e frisou que este comportamento «não representa a cultura» do clube,



«AFC Wimbledon esforça-se para ser um clube responsável, inclusivo e moderno. Como tal, leva de forma muita séria a obrigação de agir corretamente e de dar o exemplo assim como de cuidar os seus colaboradores e adeptos. Comportamento com o que está a ser alegado não é tolerado nem representa a cultura do AFC Wimbledon. Assim que tivemos conhecimento do assunto, atuámos em conformidade com as nossas responsabilidades para resolvê-lo prontamente», refere a nota.