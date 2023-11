Nasceu em Bilbau, filho de pai ganês, passou pelas seleções jovens de Espanha, mas nunca chegou à principal seleção espanhola – ao contrário do irmão mais novo, Nico, que já brilha pela ‘La Roja’.

Iñaki Williams, jogador do Athletic de Bialbu, acabou por aceder a jogar pelo Gana, tendo-se estreado há pouco mais de um ano, num particular frente ao Brasil.

Esta quinta-feira, 12 jogos depois, marcou pela primeira vez, resolvendo o jogo frente a Madagáscar, no arranque do apuramento africano para o Mundial de 2026. O golo surgiu aos 90+6 minutos.

O Gana contou com várias estrelas no ataque, como Jordan Ayew ou Mohammed Kudus, mas sofreu para conseguir os três pontos frente à seleção malgaxe.

Niakaté titular no triunfo do Mali

No mesmo grupo, o Mali, com Sikou Niakaté, do Sporting de Braga, a titular, vanceu a seleção do Chade por 3-1. Doumbia inaugurou o marcador, para a equipa da casa, mas Mouandilmadji fez o empate, já no segundo tempo, para os visitantes.

Perto do final, os suplentes Youssoufou Niakaté e Ibrahima Sissoko marcaram os golos que valeram a vitória.

Ainda no mesmo grupo, as Ilhas Comores bateram a República Centro-Africana por 4-2.