O Ajax está a viver uma época atribulada. Vai em penúltimo lugar na Eredivisie (o campeonato neerlandês) só com uma vitória. Na Liga Europa somou dois empates.

Os adeptos andam revoltados e têm adotado comportamentos incorretos ou até mesmo violentos. Há cerca de um mês, na goleada sofrida em casa com o Feyenoord, a partida foi suspensa por causa de arremesso de tochas e confrontos com as forças policiais.

Este domingo, em Utreque, voltaram a exagerar na indignação, num jogo louco, com uma chuva de golos e alternância no marcador.

O Utreque marcou primeiro, por Flamingo, aos 44 minutos, e, na segunda parte, aumentou para 2-0 logo aos 48, por van der Hoorn.

O Ajax chegou rapidamente ao empate, com dois golos seguidos de Hlynsson, e completou a reviravolta com uma grande penalidade convertida por Bergwjin.

Mas o Utrecht, que estava atrás do Ajax na classificação, empatou pouco depois, aos 71 minutos, por Toornstra.

A partir daqui a tensão subiu. Os adeptos do Ajax arremessaram copos de plástico para o relvado em sinal de protesto.

Até que, aos 89 minutos, o árbitro internacional Dennis Higler interrompeu o jogo e mandou as equipas recolher aos balneários.

Quando voltaram, o Utrecht voltou a marcar, fazendo o 4-3, que acabou por ser o resultado final.

Houve mais objetos arremessados para o campo e nova paragem, se bem que, desta feita, os jogadores permaneceram no campo. O técnico do Ajax, Maurice Steijn, tentou acalmar os adeptos.

O jogo teve oito minutos de tempo de compensação, o Ajax apostou tudo no ataque, mas o resultado não se alterou.

A derrota confirmou a ultrapassagem do Utrecht ao Ajax – que caiu para o 17º e penúltimo lugar. E para a semana joga com o PSV, em Eindhoven.