Alejandro Grimaldo, antigo jogador do Benfica, foi o lateral esquerdo mais votado pelos adeptos alemães para a equipa da primeira metade da época na Bundesliga.

A liga alemã divulgou o onze ideal, de acordo com os votos dos adeptos.

O internacional espanhol é um dos quatro representantes do Bayer Leverkusen, a equipa que chegou à paragem de inverno a liderar a classificação e que é a mais representada no onze.

Além de Grimaldo, também lá estão o lateral direito Frimpong e os médios Wirtz e Xhaka.

Há cinco clubes representados no onze. O Borussia Dortmund tem o guarda-redes Kobel e o central Hummels. O Bayern de Munique tem o outro central - o coreano Kim – e os avançados Sané e Kane.

O médio Xavi Simmons, do Leipzig, e o avançado Guirassy, do Estugarda, completam a equipa ideal de acordo com as escolhas dos adeptos.