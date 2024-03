Raphael Guerreiro vai falhar o reencontro com o Borussia Dortmund. O internacional português ainda não está totalmente recuperado de uma rotura de fibras musculares e é baixa na equipa de Thomas Tuchel para o Clássico alemão, que está marcado para este sábado, às 17h30.

«Neuer, Pavlovic e Raphael Guerreiro não vão estar no jogo. Sacha Boey lesionou-se durante a semana. Os quatro vão fazer falta. Harry Kane treinou ontem com a equipa e vai jogar», disse o treinador dos bávaros, em conferência de imprensa.

De recordar que Raphael Guerreiro jogou durante sete épocas no Borussia Dortmund e mudou-se para o Bayern Munique a «custo zero» no último verão.

🎙️ Tuchel on the squad: "Manuel Neuer, Aleksandar Pavlović and Raphaël Guerreiro won't play. Sacha Boey suffered an injury this week. All four are therefore out.



Harry Kane trained fully with the team yesterday. He's feeling good and will play." #packmas #FCBBVB pic.twitter.com/RZv8TcfUiw