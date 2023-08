Nove meses depois de ter partido a perna a esquiar, Manuel Neuer voltou a treinar com a equipa principal do Bayern.



Os bávaros partilharam nas redes sociais fotografias do internacional alemão a trabalhar sem limitações juntamente com Daniel Peretz, guarda-redes israelita que chegou recentemente ao clube. O campeão germânico refere, numa nota divulgada no site oficial, que foi a primeira vez que o guardião «completou uma unidade» de treino.



Na mesma publicação, o emblema de Munique adianta ainda que Jamal Musiala continua o processo de recuperação à lesão sofrida na semana anterior, tendo feito corrida.



Neuer está no Bayern desde 2011 e desde então assumiu-se como dono e senhor da baliza.