O Borussia Dortmund empatou em casa a um golo com o Mainz e somou o sexto jogo consecutivo sem vencer.

A equipa de Edin Terzic ainda esteve a vencer por 1-0, graças a um golo de Brandt aos 29 minutos, mas o conjunto visitante acabou por chegar ao empate aos 43 minutos. Van den Berg marcou e garantiu um ponto ao Mainz na visita ao terreno do Dortmund. Até final, Reyna ainda atirou para as redes adversárias, mas estava em fora de jogo e o resultado já não sofreu mais alterações.

O conjunto de Westfalen é quinto classificado na Bundesliga, com 27 pontos. O Mainz está no décimo quinto posto, o primeiro acima da linha de água, com 10 pontos.

Werder Bremen e Leipzig também empataram a um golo, em jogo da jornada 16 da Liga alemã. Fábio Carvalho entrou no segundo tempo na equipa de Marco Rose.

O conjunto visitante marcou primeiro. Openda, aos 47 minutos, fez o 1-0. Contudo, aos 75 minutos, Njinmah finalizou da melhor forma e assinou o resultado final.

O Leipzig está no terceiro lugar da Bundesliga, com 33 pontos. O Werder Bremen está na décima terceira posição, com 16 pontos.

Já o Hoffenheim empatou com o Darmstadt a três golos. Kramaric, na sequência de uma grande penalidade aos 14 minutos, deu vantagem ao conjunto da casa. Pfeiffer fez o empate aos 23 minutos, mas o Hoffenheim foi mesmo a vencer para o intervalo com um golo de Bebou aos 28 minutos.

No segundo tempo, aos 57 minutos, Skarke fez nova igualdade no marcador, mas Bebou bisou e fez o 2-1. Contudo, Skarke não quis ficar atrás e também bisou para o 3-3 aos 86 minutos.

O Hoffenheim surge no sexto posto da liga alemã, com 24 pontos. O Darmstadt é último colocado do campeonato, com 10 pontos.