O vencedor das últimas duas edições da Taça da Alemanha está fora da prova! O Leipzig caiu da prova, esta terça-feira, frente ao Wolfsburgo.



Os «lobos» foram melhores que a equipa de Marco Rose na primeira parte e abriram o marcador aos 14 minutos. TT, titular esta tarde, serviu de bandeja Vaclav Cerny para o único golo da partida. O Leipzig sentiu muitas dificuldades para criar perigo junto da baliza de Pervan na primeira metade.



«Die Roten» apenas criaram perigo no arranque da segunda metade, mas o remate de Raum esbarrou no poste. Pouco depois, aos 56 minutos, o Leipzig ficou em inferioridade numérica por expulsão de Poulsen (viu o segundo cartão amarelo) e praticamente hipotecou as hipóteses de seguir para os oitavos de final.



É certo que Rose tentou dar maior poderio ofensivo à equipa, lançando Sesko, Kampl e Fábio Carvalho, mas sem sucesso. Foi, por seu turno, o Wolfsburgo quem esteve perto de chegar ao 2-0 - Jonas Wind, que tinha rendido Tiago Tomás, rematou ao poste.



No outro jogo desta tarde, o Estugarda recebeu e bateu o Union Berlim (1-0).



Com Diogo Leite na equipa titular, o adversário do Sporting de Braga na Champions voltou a desiludir. Um golo de Undav, ao cair do pano da primeira parte, decidiu a eliminatória.