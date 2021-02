Logo após o empate com o Arminia Bielefeld, no regresso à Bundesliga após a conquista do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique anunciou uma conferência de imprensa com o jogador David Alaba, ao início da tarde desta terça-feira (13h de Portugal Continental).

O emblema bávaro não adianta os motivos da convocatória destinada à comunicação social, mas tudo indica que será para esclarecer o futuro do internacional austríaco.

David Alaba só tem contrato com o Bayern até final da presente temporada, e tudo indica que não vai renovar.

Em novembro o clube decidiu mesmo retirar a proposta que tinha feito, com críticas ao jogador e aos representantes.

Pouco depois o pai de Alaba garantiu que o jogador estava «magoado» com aquilo que classificação como «informações falsas» que o Bayern teria divulgado.

O futuro do esquerdino tem sido associado ao Real Madrid, de resto, conforme o próprio treinador do Bayern, Hansi Flick, já assumiu.