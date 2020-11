Depois de uma troca de acusações públicas entre as duas partes, o Bayern decidiu retirar a última oferta de renovação por David Alaba. Entretanto, o pai do defesa austríaco falou à imprensa daquele país e garantiu que o jogador está insatisfeito com o que tem sido publicado sobre alegadas exigências do agente Pini Zahavi.

«O meu filho está dececionado e magoado com a quantidade de informações falsas que foram publicadas», disse George Alaba, em declarações à agência APA.

«O David é muito forte mentalmente e consegue lidar com tudo o que está a acontecer de forma descontraída. Não sei ainda o que vai acontecer», acrescentou.

Alaba, de 28 anos, está a pouco mais de um mês de ficar livre para assinar a custo zero por qualquer clube, já que termina contrato com o Bayern Munique no final da temporada.