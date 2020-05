Os elementos do plantel do Eintracht Frankfurt, clube no qual jogam os futebolistas portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, deu negativo na segunda ronda de testes à covid-19, realizada este fim de semana.

A confirmação foi feita pelo clube, ao final da tarde de sábado, nos testes realizados de acordo com as normas impostas pela liga alemã de futebol (DFL). «A segunda série de testes em 48 horas produziu resultados negativos», anunciou o Eintracht, através da rede social Twitter.

Na quinta-feira, o clube já tinha realizado a primeira série de testes, que também tinha dado negativo.

Em março, o emblema alemão teve dois casos no plantel, então com identidades não reveladas.