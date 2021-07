O Eintracht de Frankfurt venceu por 6-1 o FC Gissen, da quarta divisão alemã, num jogo amigável disputado no Deutsche Bank Park.

O avançado português Gonçalo Paciência marcou o segundo golo do emblema treinado por Oliver Glasner, mas saiu ainda no primeiro tempo, com queixas físicas na coxa.

No entanto, o próprio jogador garantiu, na sua conta oficial do Instagram, que está bem fisicamente.