Grimaldo foi nomeado para o prémio de melhor jogador de dezembro da Bundesliga. O antigo defesa do Benfica continua a brilhar na Alemanha e foi também eleito para o melhor golo das primeiras 16 jornadas da liga alemã.

O lateral espanhol vai competir pelo primeiro galardão com Xavi Simmons e Openda, do Leipzig, com Harry Kane, do Bayern Munique, e com os colegas de equipa Frimpong e Wirtz.

O médio do Leverkusen, tal como Grimaldo, é um dos nomeados para o prémio de melhor golo da primeira metade da Bundesliga. Os dois jogadores vão lutar pelo troféu com Schlotterbeck, do Borussia Dortmund.

Em dezembro, Grimaldo assinou uma assistência em quatro jogos pelo Leverkusen, que venceu o Eintracht Frankfurt e o Bochum e empatou com o Borussia Dortmund e com o Estugarda.