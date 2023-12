O Saarbrucken, equipa da terceira divisão germânica que já tinha eliminado o Bayern Munique na Taça da Alemanha, afastou o Frankfurt nos oitavos de final da prova, esta quarta-feira, depois de um triunfo caseiro por 2-0.

O português Aurélio Buta foi lançado logo após o intervalo e já estava em campo quando os anfitriões marcaram o primeiro golo do encontro, aos 64 minutos, por Kai Brunker. Kerber (79m) dilatou a vantagem e o Frankfurt até ficou em inferioridade numérica na reta final, devido à expulsão de Futkeu (83m), que tinha entrado cinco minutos antes.

Quem também avançou aos quartos de final da Taça da Alemanha foi o Bayer Leverkusen, que venceu o Paderborn, por 3-1, na BayArena.

Xabi Alonso fez poucas mexidas na equipa e, ao intervalo, os farmacêuticos já venciam por 2-0, com golos de Victor Boniface (12m) e Exequiel Palacios (28m). Na segunda parte, Klaas (83m) reduziu para os visitantes e Patrik Schick (87m) fechou as contas do jogo.