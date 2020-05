O futebolista do Erzgebirge Aue, Dimitrij Nazarov, espera não ser castigado após ter abraçado o motorista da equipa, na sexta-feira, quando marcou o golo da equipa, no empate em Nuremberga (1-1), em jogo da 27.ª jornada da II Liga alemã.

Após marcar, Nazarov correu na direção do banco de suplentes e abraçou Thomas Romeyke, motorista da equipa que, na véspera, salvou o autocarro da equipa de uma catástrofe rodoviária, após o veículo ter sido atingido por destroços de um carro.

Contudo, o gesto violou os regulamentos sanitários da Liga Alemã de Futebol (DFL) para o regresso do futebol no meio da pandemia da covid-19. Nazarov pede clemência, tendo em conta o momento que a comitiva vivera a caminho de Nuremberga.

O golo de Nazarov e o abraço ao motorista:

«O golo foi claramente para o nosso motorista. Ele salvou as nossas vidas. Se ele não tivesse reagido tão rapidamente, quem sabe o que teria acontecido…», afirmou o jogador de dupla nacionalidade (azeri e alemã), em declarações à estação de rádio MDR.

«Espero que a DFL feche os olhos. Sei que não se pode fazer isso, mas espero que entendam. É preciso mostrar um pouco de humanidade», defendeu.